Del Genio: “Allegri dovrà cambiare, quello degli ultimi anni sarebbe avvilente”
Paolo Del Genio avverte Allegri: al Napoli servono risultati e cambiamenti.
Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del futuro allenatore del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Viene Allegri e viva Allegri, ma dovrà cambiare perché negli ultimi anni oltre al gioco non ha fatto neanche risultati. Il Milan non si può dire sia scarso, ha giocatori fortissimi, quella che ha più giocatori ai mondiali, 9, alcuni persino con la Francia. E non aveva neanche le coppe.
L’uscita di De Laurentiis sui cambi non fatti era per Conte, ma può essere pure per Allegri perché se vediamo le statistiche siamo lì per cambi e rotazioni. Allegri dovrà necessariamente cambiare perché se è dopo un tot di partite sarà il solito Allegri ci sarà da avvilirsi”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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