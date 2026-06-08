Dall'Olanda: "Lang ha un talento immenso! Se Allegri tocca le corde giuste, sarà uno spettacolo”

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Endt su Lang e Beukema: Allegri può rilanciare i due olandesi del Napoli.

David Endt, giornalista sportivo olandese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei giocatori olandesi del Napoli: "Noa Lang ha un talento eccellente, non si discute, però nel calcio non è soltanto talento ma anche cervello. Dipende molto da lui, come lui si comporta, se viene fuori questo talento immenso può essere molto molto utile al Napoli quando torna".

Allegri dovrà gestirlo e motivarlo. “Dovrà toccare gli elementi giusti in questo giocatore quando ci riuscirà sarà un spettacolo, però dipende molto, anzi tutto da lui stesso perché il talento c’è ma deve venire fuori.”

Sam Beukema: una nuova chance con Allegri? "Sam Beukema, non è riuscito a fare molto bene nel Napoli nell’anno scorso. Io veramente non posso giudicare la sua prestazione dell’anno scorso, però so che è un bravo ragazzo, un bravo giocatore che può essere molto utile. Forse non era al gusto dipiaceva a Conte e questo può fare la differenza l’anno prossimo con Allegri".