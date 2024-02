Con Calzona niente gerarchie, il messaggio chiarissimo: "Io scelgo in base agli allenamenti"

Francesco Calzona è stato interrogato anche sulle condizioni di Traoré, replicando con un messaggio chiarissimo diretto a tutta la rosa.

Nella conferenza stampa odierna, il neo-tecnico del Napoli Francesco Calzona è stato interrogato anche sulle condizioni di Traoré, indiziato per partire dal primo minuto, replicando con un messaggio chiarissimo diretto a tutta la rosa.

"Oggi abbiamo fatto un allenamento prettamente tattico, è un giocatore su cui conto ma non solo su di lui. I giocatori mi dovranno dare indicazioni durante gli allenamenti, in base a quelli io sceglierò. Per domani gli allenamenti saranno due, oggi e domani mattina, e saranno indicativi. Sappiamo tutti che Traoré è stato tanto tempo fermo. Non è al 100%, ma è un giocatore che ci conto non so se dall'inizio o in corsa".