Condò: "Il Napoli è squadra vera, l'Inter non batte le big perché in difesa disfa tutto"

La definisce 'un braccio di ferro equilibrato' la sfida tra l'Inter e il Napoli terminata ieri sera 2-2 a San Siro, il giornalista Paolo Condò all'interno del proprio editoriale pubblicato sul Corriere della Sera: "Dieci minuti di Napoli, e segna l’Inter; venti minuti di Inter, e pareggia il Napoli; poi un’azione di qui e una di là, il bollente finale per un rigore che è tanto ineccepibile quanto casuale, il secondo colpo dell’mvp McTominay, il palo di Mkhitaryan che equivale al «continua» in fondo alla prima puntata di un romanzo diviso in due tomi".

Il giornalista, poi, esalta la prova messa in mostra dagli uomini di Antonio Conte: "Il Napoli che gli infortuni hanno totalmente ridisegnato rispetto ai piani estivi è una squadra vera che Conte ha costruito usando il fil di ferro. Così robusta da rendere impensabile una restaurazione quando l’infermeria si svuoterà. Questa è la squadra per competere ancora per lo scudetto, ovviamente con Neres".

Più freddo, invece, il commento di Condò sulla prova fatta dall'Inter, ancora a secco di successi contro le dirette concorrenti: "Continua a non battere le pariruolo perché la difesa in fase di gestione disfa ciò che gli altri reparti hanno costruito, ma gioca comunque un calcio superiore".