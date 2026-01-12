DAZN, Marinozzi: "Grandissimo spot per il nostro calcio, che prova di forza del Napoli!"

Intervenuto negli studi di DAZN nel post-partita di Inter-Napoli, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato quanto accaduto nel 2-2 di San Siro: "Un grandissimo spot per il nostro calcio questa partita. Grande prova di forza del Napoli, che ha sempre reagito dopo lo svantaggio. L'Inter ha ancora qualche difficoltà nella gestione del grande impegno, forse ha gestito troppo la partita".