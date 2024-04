Cons. Simeone ad ADL: "Per il centro può valutare l'area dell'ex manicomio Bianchi, ci sono 85mila m²!"

Nel corso della trasmissione 'Bordocampo', in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Nino Simeone.

Nel corso della trasmissione 'Bordocampo', in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, mobilità e protezione civile: "Invito il presidente De Laurentiis a valutare, vista l'urgenza e l'immediatezza degli spazi di cui ha bisogno, un'area immensa vicino all'aeroporto, l'ex area del Leonardo Bianchi, l'ex manicomio.

Sono 85 mila metri quadri, ci facesse un pensiero, facesse un passaggio anche col presidente De Luca e con l'ASL per vedere se eventualmente può fare un investimento, visto che dice di avere le risorse economiche necessarie. Non credo che basterebbe per lo stadio, ma in quell'area si potrebbe fare il centro sportivo. Lì siamo al centro della città, vicino all'aeroporto e alla tangenziale. Do soltanto un'idea. E ovviamente non voglio fare nessun'allusione al fatto che sia un ex manicomio.