Conta il risultato? Sosa: “3 punti d’obbligo, ma servono le prestazioni per un futuro migliore”

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Roberto Sosa a Tele A analizza il momento del Napoli e chiede una prestazione convincente oltre alla vittoria contro il Bologna

L’ex attaccante del Napoli Roberto “El Pampa” Sosa, intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri in vista della gara contro il Bologna. L’opinionistan ha sottolineato la necessità di ottenere i tre punti, evidenziando però come al risultato debba accompagnarsi anche una prestazione convincente. Di seguito le sue parole:

"I tre punti sono d'obbligo, sì, ma io continuo a dire che se non c'è la prestazione sarà molto difficile. Il Napoli ha un organico superiore a quello del Bologna che dovrà affrontare domenica alle 18 al Maradona, ma le prestazioni non arrivano. Arriveranno queste vittorie di corto muso come ci ha fatto vedere Allegri negli ultimi anni, o solo nell'ultimo anno con il Milan non giocando bene ma facendo il risultato. Credo che in questo momento serva il risultato, però, ripeto, se non c'è la prestazione si fa fatica ad attendere un futuro migliore. Visto che poi c'è anche la Fiorentina, poi ci sarà la sosta e i calciatori andranno via perché molti giocano in nazionale. Cosa ci attende? Qual è il futuro? È la domanda che mi sto facendo in questi giorni".