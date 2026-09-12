Tedesco conosce già Allegri: "Quando era alla Juve mi ospitò per degli allenamenti..."

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Domani al Maradona arriva Domenico Tedesco che guida il Bologna. Il tecnico dei rossoblù quest'oggi in conferenza ha parlato anche del rapporto con Allegri che ha conosciuto quando allenava alla Juventus: "Quando allenavo allo Schalke, dopo il mio esonero, ho chiesto a Max di ospitarmi per un paio di allenamenti a Torino e lo ha fatto. Mi ha aperto le porte a braccia aperte ed è per me una persona straordinaria".

Sul Napoli non è mancata un'analisi dell'ultimo periodo: "Loro sono molto forti in transizione, arrivano subito sull'esterno, vanno in sovrapposizione e sono molto pericolosi in profondità. Hanno perso tre partite, ma contro chi? Contro l'Arsenal contro Inter e Como. Cosa ho chiesto alla squadra? Concentrazione, personalità e intensità. Abbiamo rivisto alcune situazioni su come gestire il pallone, quando rischiare e quando no per non perderlo. Abbiamo lavorato sulle preventive e sull'intensità, perché dovremo essere molto intensi".