Napoli, senti Borghi: "Zeballos può essere devastante come Alisson! Negli ultimi metri..."

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Stefano Borghi analizza le qualità di Exequiel Zeballos e lo paragona ad Alisson Santos in attesa di vederlo protagonista in Serie A

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato le caratteristiche di Exequiel Zeballos, nuovo acquisto del Monza che era stato accostato anche al Napoli, paragonandolo all'esterno azzurro Alisson Santos. Di seguito le sue parole: "Zeballos ha gli ultimi 20-25 metri in cui può essere devastante, un po’ come Alisson Santos. Se lo fai partire a 50 metri dalla porta, poi è facile che al dunque arrivi un po’ scarico. Però vediamo, non vedo l’ora di vedere El Changuito in Serie A".

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