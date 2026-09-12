Lang titolare? Allegri chiarisce: "E' tutto rientrato, ma non ho ancora deciso..."

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Noa Lang è a disposizione e potrebbe partire dall'inizio domani contro il Bologna. Dell'olandese ne ha parlato anche Max Allegri, in conferenza stampa, seppur sottolineando che non ha ancora preso una decisione definitiva considerando l'abbondanza che c'è ancora in attacco con diverse scelte a disposizione. Di seguito il passaggio specifico.

Lang domani gioca?

"Vediamo domattina, ho dei dubbi. Ma non per quelle cose... ne succedono tantissime in una carriera. E' finita lì, ha chiesto scusa, abbiamo soluzioni davanti tra Neres, Lang, De Bruyne, Vergara, Lucca, Hojlund, Politano...ne abbiamo offensivi e vediamo domattina di buttare giù la formazione. Poi ci sono i cambi, partita lunga".