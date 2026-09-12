Reja rassicura: "Allegri eccezionale, ho visto cose interessanti. Manca solo la vittoria"

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Edy Reja analizza il momento del Napoli, invita a sostenere Allegri e indica nella vittoria contro il Bologna l’unica medicina.

L'allenatore Edy Reja, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento che sta vivendo il Napoli Massimiliano Allegri. Il tecnico ha invitato a non fermarsi soltanto ai risultati delle sfide contro Inter e Arsenal, sottolineando i segnali positivi mostrati dagli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulle sconfitte contro Inter e Arsenal:

"Se ragioniamo attraverso il risultato, è andata male; se riflettiamo su certi episodi e sezioniamo le partite, poteva essere un’altra storia. Ad esempio, di cosa staremmo parlando se al 90’ a San Siro Anguissa l’avesse buttata dentro e se sempre al 90’ al Maradona De Bruyne avesse trovato qualcuno per il pari?".

Sul momento di Allegri:

"Io credo che Max debba essere ottimista e vada sostenuto, mentre avverto da lontano un pizzico di disfattismo. Ci sta la delusione, e ci mancherebbe, ma diciamo anche altro: ha pescato tre avversari contro le quali chiunque avrebbe potuto perdere. Il peggio è passato, i segnali sono positivi: con l’Inter l’ha giocata a viso aperto; con l’Arsenal l’ha studiata in maniera diversa, ha subito ma ha resistito ed ha avuto più di un’occasione per fargli male".

Sulla partita contro contro il Bologna:

"La vittoria, chiaramente. Con il Bologna saranno vietate le distrazioni, servirà riemergere con le qualità che non mancano. Si sono viste cose interessanti, in certi momenti, però è chiaro che poi la realtà viene alterata dal risultato: avesse preso anche solo due pareggi tra Inter e Arsenal, del Napoli si parlerebbe diversamente. Ma Allegri è un eccezionale uomo di calcio, conosce queste dinamiche, sa come uscirne".