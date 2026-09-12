Ricordate elogi alla difesa? Allegri corregge il tiro su Napoli-Arsenal: "Concessi troppi tiri..."
Negli ultimi giorni sono circolate tante statistiche sull'enorme quantità di tiri e occasioni lasciate all'Arsenal, al punto da riscrivere alcuni record del club e della competizione, come vi abbiamo raccontato. Va detto che rispetto alla posizione del post-partita, in cui elogiò la fase difensiva ed espresse rammarico per non averla vista anche con Como e Inter, Max Allegri nella conferenza stampa odierna ha cambiato versione.
Il tecnico del Napoli ha sottolineato in un passaggio di aver concesso troppe conclusioni. Di seguito un estratto della conferenza stampa: "Abbiamo fatto buoni spezzoni di partita, altri meno buoni, domani indipendentemente dalla prestazione tecnica che comunque va fatta... anche con l'Arsenal l'abbiamo fatta, forse subendo qualche tiro di troppo, ma domani è fondamentale il risultato e serviranno tutti".
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