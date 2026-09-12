Allegri sul Bologna: "Ben allenato, avremo rispetto e la partita sarà lunga..."

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Al Maradona arriva il Bologna. Della squadra di Tedesco ne ha parlato quest'oggi in un paio di passaggio anche Max Allegri in conferenza stampa. Di seguito gli estratti.

Come vede mentalmente la squadra? Di Lorenzo dopo l'Arsenal ha detto c'è qualcosa che non va ma non capiamo cosa.

"In questi momenti qui meno si pensa e più facciamo, è meglio. Si pensa, si parla, ma l'unica cosa è andare in campo e fare cose migliori. Abbiamo analizzato le partite, come sempre, non è che se perdiamo le analizziamo e se vinciamo no. Abbiamo preparato la partita, rispetto del Bologna e mettere qualcosa in più in entrambe le fasi, sapendo che la partita sarà lunga".

E' un bivio importante, è motivato e convinto che la squadra farà bene? Che approccio chiede? Cosa evitare?

"Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, non l'abbiamo ancora fatto, ci sono poche chiacchiere da fare, sappiamo il momento in cui siamo, 3 sconfitte di fila, c'è poco da parlare e soltanto da fare. Domani abbiamo la possibilità di fare tre punti contro il Bologna che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, ben allenata, con valori tecnici, ma domani per noi è molto importante e su questo... è chiaro a tutti".