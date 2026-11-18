Conte appassionato di tennis: "Sinner forte e lo apprezzo al pari di Alcaraz"

Antonio Conte è uno dei grandi ospiti delle Nitto ATP Finals di Torino, con l'ex allenatore fra le altre di Juventus, Inter e Napoli che ha parlato a SportMediaset a margine della sfida fra Alcaraz e Medvedev: "Per un atleta, venire a torino e giocare questa manifestazione, con questo ambiente e questa struttura, è un'ottima cosa".

Se dovesse scegliere un tennista per leadership e carisma, su chi punterebbe?

"Fin troppo facile, sicuramente Sinner è veramente forte, ha voglia di migliorarsi sempre, ha costanza e parla da persona che ha una mentalità vincete. Lo apprezzo tanto, così come Alcaraz. Credo sia un'era in cui entrambi potranno fare grandi cose, sarà difficile superarsi l'uno con l'altro".