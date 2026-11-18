Quando tornerà alla Juve? Conte spiega: "Devono incrociarsi alcune situazioni"

Antonio Conte parla del possibile ritorno alla Juventus e svela a quali condizioni potrebbe concretizzarsi.

Antonio Conte torna a parlare della Juventus e le sue dichiarazioni stanno facendo discutere. L'allenatore, attualmente senza squadra, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sulla possibilità di tornare un giorno sulla panchina bianconera. Un'ipotesi che continua ad alimentare le speranze dei tifosi juventini, soprattutto dopo le parole del tecnico sul cerchio che, prima o poi, dovrà chiudersi.

Conte e il possibile ritorno alla Juventus

L'ex tecnico del Napoli ha raccontato di incontrare ancora molti sostenitori bianconeri desiderosi di rivederlo a Torino: “Tante volte incontro dei tifosi juventini che mi chiedono: ‘Quando torni?’”. Conte ha quindi chiarito quali condizioni potrebbero favorire il suo ritorno: “La risposta è che tornerò quando ci sarà l'opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni...”. Nessuna indicazione precisa sui tempi, dunque, ma la convinzione che in futuro possa presentarsi l'occasione giusta: “So che non sarà semplice, anche se penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere”.