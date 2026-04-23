Conte-Italia? Carrera: “Per me resta. I giornalisti ci sguazzano su certe dichiarazioni…”

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Massimo Carrera è intervenuto a Radio Bianconera, nel corso di Rassegna Stramba, commentando innanzitutto il momento della Juventus

Massimo Carrera è intervenuto a Radio Bianconera, nel corso di Rassegna Stramba, commentando innanzitutto il momento della Juventus. L’ex difensore bianconero, che in passato ha collaborato con Antonio Conte, ha espresso un giudizio positivo sul percorso della squadra e sulle prospettive future: “La squadra sta facendo bene, è lì a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti migliora sempre di più. Poi per il prossimo anno, sul fronte del mercato, servono gli uomini giusti. Dipende da come vorrà giocare l'allenatore, come impostare il gioco, schierarsi con una o due punte. Sono tante le variabili. Bisogna individuare gli interpreti migliori per la sua idea di calcio. Ai miei tempi Pirlo arrivò come occasione di mercato, cambiammo modo di giocare. Con lui si optò per un centrocampo a tre. Andrea non aveva paura di niente”. Su Bernardo Silva ha poi aggiunto: “Potrebbe fare lo stesso effetto di Pirlo”.

Il futuro della Juve e il tema Conte

Carrera si è soffermato anche sull’appeal del club, sottolineando la necessità di ricostruirlo gradualmente attraverso una programmazione solida: “Secondo me bisogna riconquistarlo, farlo con programmazione, non va fatto tutto subito, step by step. Primo mattone bisogna tornare a lottare per lo scudetto. Non è facile, ci sono tante componenti, bisogna essere competitivi e giocarsi il titolo fino in fondo e non essere fuori dalla corsa presto. Certo devi giocare per vincere”. Sul centravanti ideale, invece, ha spiegato: “Dipende dall'allenatore. Io preferisco Haaland che fa 35 gol, rispetto a chi ne fa 5. Poi servono anche i centrocampisti in grado di segnare. L'attaccante deve attaccare e il difensore difendere, semplice”. Infine, su un possibile ritorno di Conte in Nazionale, ha concluso: “Secondo me no, credo resti a Napoli. Lo abbiamo sentito anche dalle sue esternazioni. Lui è uno dei migliori in circolazione. I giornalisti spesso ci sguazzano su alcune dichiarazioni”.