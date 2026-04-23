Ultim'ora Ribaltone in casa Roma: Ranieri verso l'addio immediato, si attende il comunicato

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Una svolta che affonda le radici nelle dichiarazioni rilasciate proprio da Ranieri qualche settimana fa, quando aveva aperto il tema del nuovo progetto tecnico.

Gian Piero Gasperini sembra aver vinto la sua “partita” interna a Roma: secondo le ultime indicazioni riportate da Tmw, i Friedkin avrebbero infatti deciso di puntare con convinzione sul tecnico e sulla sua idea di calcio, lasciando di fatto da parte Claudio Ranieri. Per questo motivo è atteso un comunicato ufficiale che sancirà la fine del rapporto tra il senior advisor e la Roma. Una svolta che affonda le radici nelle dichiarazioni rilasciate proprio da Ranieri qualche settimana fa, quando aveva aperto il tema del nuovo progetto tecnico.

Il botta e risposta sul futuro della Roma

“l rapporti con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno”.

A quelle parole aveva poi replicato lo stesso Gasperini, con toni più distaccati ma netti: “Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella”.