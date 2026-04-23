Ribaltone in casa Roma: Ranieri verso l'addio immediato, si attende il comunicato
Gian Piero Gasperini sembra aver vinto la sua “partita” interna a Roma: secondo le ultime indicazioni riportate da Tmw, i Friedkin avrebbero infatti deciso di puntare con convinzione sul tecnico e sulla sua idea di calcio, lasciando di fatto da parte Claudio Ranieri. Per questo motivo è atteso un comunicato ufficiale che sancirà la fine del rapporto tra il senior advisor e la Roma. Una svolta che affonda le radici nelle dichiarazioni rilasciate proprio da Ranieri qualche settimana fa, quando aveva aperto il tema del nuovo progetto tecnico.
Il botta e risposta sul futuro della Roma
“l rapporti con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno”.
A quelle parole aveva poi replicato lo stesso Gasperini, con toni più distaccati ma netti: “Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella”.
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