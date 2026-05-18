Conte resta o va via? A Pressing prevale il pessimismo: il parere degli opinionisti

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Negli studi di Pressing si continua a discutere del futuro di Antonio Conte, tema sempre più centrale in casa Napoli.

Negli studi di Pressing si continua a discutere del futuro di Antonio Conte, tema sempre più centrale in casa Napoli. Durante il dibattito, diversi opinionisti si sono espressi sulla possibilità che il tecnico resti sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione. Fabrizio Biasin è stato netto: “Secondo me no”. Dello stesso avviso anche Riccardo Trevisani: “Credo, penso e temo di no”. Alessio Tacchinardi ha invece sottolineato l’aspetto motivazionale: “Antonio vive di grandi motivazioni e in questo momento non mi sembra felice”.

L'unico a credere che resterà è Viviano

Più ottimista Emiliano Viviano, convinto invece della permanenza del tecnico: “Io credo rimanga”. Sandro Sabatini, invece, ha ipotizzato anche il possibile successore: “Per me no e il Napoli va su Sarri”. Ancora più deciso Franco Ordine: “Questa stagione ha consumato il rapporto tra Conte e il Napoli. Secondo me ha già fatto sapere a De Laurentiis di voler chiudere qui”.