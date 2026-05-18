L'anticipazione di Corona: "Al Napoli situazione assurda! C'è chi minaccia di andarsene se resta Conte..."

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Fabrizio Corona torna a scuotere l’ambiente Napoli con nuove accuse pesantissime lanciate attraverso le anticipazioni della puntata di “Falsissimo”.

Fabrizio Corona torna a scuotere l’ambiente Napoli con nuove accuse pesantissime lanciate attraverso le anticipazioni della puntata di “Falsissimo”, in uscita stasera su YouTube. L’ex paparazzo parla apertamente di forti tensioni interne tra Antonio Conte e parte dello spogliatoio azzurro. “Dentro il Napoli si vive una situazione assurda”, attacca Corona. “Conte gestisce tutto in maniera totalitaria: Oriali, Stellini, il fratello, tutti seguono le sue direttive. Chi non si adegua viene messo da parte o escluso”.

Poi le accuse ancora più dure: “Diversi giocatori importanti avrebbero già fatto sapere che, se Conte resterà, non rinnoveranno e andranno via. Gli infortuni? Secondo chi vive lo spogliatoio sarebbero legati ai suoi metodi estremi”. Corona sostiene anche di aver ricevuto pressioni da alcuni calciatori: “Mi avrebbero chiesto di sputtanarlo pubblicamente, di distruggere il suo rapporto con la famiglia per convincerlo ad andare via”.

Nel video vengono inoltre attribuite a Conte presunte frasi rivolte a un giocatore, ma al momento non esiste alcun riscontro ufficiale sulle dichiarazioni diffuse dall’ex paparazzo. L'allenatore del Napoli avrebbe detto non si sa a chi: "Tu sei qua perché ci sono degli impicci del tuo procuratore con De Laurentiis".