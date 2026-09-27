Conte, il vice storico svela il suo metodo: "È il primo a dare più del massimo”

Angelo Alessio analizza la ricostruzione della Juventus e racconta nascita e segreti del suo rapporto con Antonio Conte.

Angelo Alessio, ex calciatore della Juventus e storico collaboratore di Antonio Conte, analizza il momento bianconero in un’intervista a Tuttosport. Alessio conosce bene il peso dell’ambiente juventino e sottolinea come l’assenza di risultati finisca inevitabilmente per aumentare pressione e difficoltà. Per ricostruire, a suo giudizio, servono tempo, acquisti mirati e soprattutto punti di riferimento solidi all’interno della squadra: “La Juve, prima o poi, torna. Torna sempre”. Un percorso che può passare anche attraverso errori di mercato e momenti di sofferenza, ma che deve portare progressivamente alla costruzione di nuovi pilastri in ogni reparto.

Alessio racconta Conte: “È il primo a dare più del massimo”

Alessio ripercorre anche l’origine del lungo rapporto professionale con Conte. I due si conobbero da calciatori alla Juventus nel 1991 e mantennero negli anni un rapporto di amicizia, fino alla proposta dell’allenatore di entrare nel suo staff al Siena. Dopo la promozione arrivò poi la chiamata della Juventus. Alessio descrive Conte come un tecnico totalmente assorbito dal proprio lavoro e particolarmente esigente con tutte le persone che lo circondano: “Antonio pretende tanto da se stesso e quindi anche da chi lavora intorno”. Un metodo fondato sulla cura quotidiana di ogni dettaglio, dal campo alle riunioni con staff, medici, nutrizionisti e dirigenti, con un unico obiettivo: creare tutte le condizioni possibili per vincere.