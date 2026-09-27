Conte è un rimpianto per l'Italia? Sabatini: "Avresti avuto veleno e carica diversi!"

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a Numer1 Podcast, ha commentato la prestazione dell’Italia contro il Belgio rispondendo ad una domanda: Antonio Conte è un rimpianto per la Nazionale? Di seguito le sue parole: "Con Antonio Conte avresti avuto un veleno addosso e una carica addosso diversi, migliori. Avresti avuto anche un'impostazione più fiammeggiante. Comprendendo la spinta verso i giovani, la formazione di Mancini poteva essere un po' più rispettosa dei giocatori con voglia, con grinta, con determinazione, con grande senso di appartenenza e di rivincita. E soprattutto di quelli più in forma.

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