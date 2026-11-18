Centro Sportivo, Edo De Laurentiis: “A Qualiano creeremo la nostra cantera”

Edoardo De Laurentiis si emoziona parlando del padre e svela il progetto per i giovani del Napoli.

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, è stato tra i premiati della prima edizione di “Eccellenza Calcistica Italiana”, manifestazione dedicata alle personalità che si sono distinte nel panorama calcistico nazionale. Il dirigente azzurro ha ricevuto il riconoscimento nella categoria Governance, vivendo un momento particolarmente emozionante sul palco quando ha dedicato il premio al padre, Aurelio De Laurentiis, premiato nella stessa occasione: “Sono onorato di ricevere questo premio. Sono ancora più felice di averlo preso con mio padre. Il mio mentore. La mia guida”. Visibilmente commosso, il vicepresidente ha poi ripercorso il proprio percorso professionale: “Ho iniziato da giovanissimo. Ho fatto tanti errori, ma tutti i giorni cerco di migliorarmi per essere all'altezza”.

Edoardo De Laurentiis: “Il nuovo centro sportivo sarà la casa del Napoli, creeremo la nostra cantera”

A margine della premiazione, il vicepresidente azzurro ha ribadito l'importanza dell'unità all'interno della società, soffermandosi anche sul progetto del nuovo centro sportivo di Qualiano e sulla valorizzazione dei giovani talenti: “Andare avanti ogni giorno con perseveranza e unire tutti quanti. L'importante è essere uniti per arrivare ai risultati”. Sul futuro impianto ha aggiunto: “Sarà la nuova casa del Napoli, dove poter crescere e creare la nostra cantera e scovare i nostri talenti”. Infine, ripensando ai momenti più significativi vissuti nel club, ha ricordato i successi delle ultime stagioni: “Ci sono stati tanti momenti belli, da Spalletti a Conte. Il miglior momento è stato vedere quando la squadra è sempre riuscita a ottenere risultati eccellenti e a restare competitiva”.