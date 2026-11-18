Di Lorenzo premiato a Ercolano: "E' uno stimolo". L'agente: “I fatti parlano per lui”

Giovanni Di Lorenzo premiato a Eccellenza Calcistica Italiana: il tributo di Giuffredi e il videomessaggio del capitano.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato tra i protagonisti della prima edizione di “Eccellenza Calcistica Italiana”, il premio dedicato alle personalità che si sono distinte nel panorama calcistico nazionale. Il difensore azzurro ha ricevuto un riconoscimento nella categoria Giovane Generazione, ma non ha potuto partecipare personalmente alla cerimonia a causa degli impegni con gli allenamenti. A ritirare idealmente il premio è stato il suo agente Mario Giuffredi, che ha voluto sottolineare le qualità professionali e umane del proprio assistito: “Giovanni Di Lorenzo è impegnato con gli allenamenti. Ci tengo a dire su di lui che è stato e che è un grande calciatore. Lo dicono i fatti. Quello che ha fatto in questi anni a Napoli è evidente. Sono orgoglioso di rappresentare un grande uomo come lui”.

Di Lorenzo: “Onorato per il riconoscimento, è uno stimolo. Grazie a De Laurentiis e Giuffredi”

Nel corso della serata è stato trasmesso anche un videomessaggio del capitano azzurro, che ha ringraziato gli organizzatori e le persone a lui vicine per il riconoscimento ricevuto. Di Lorenzo ha espresso il proprio dispiacere per non aver potuto prendere parte all'evento, ribadendo quanto il premio rappresenti una motivazione per il futuro: “Ringrazio in primis il presidente De Laurentiis e Giuffredi. Mi dispiace non essere lì. Sono onorato per aver ricevuto questo riconoscimento, è uno stimolo. Faccio i complimenti a tutti i premiati”.