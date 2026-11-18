Film Centenario, ADL svela: “Su Amazon, sceneggiatura di De Giovanni”

De Laurentiis premiato a Ercolano annuncia il film del centenario del Napoli e racconta la passione azzurra in America.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato tra i protagonisti della prima edizione del premio “Eccellenza Calcistica Italiana”, manifestazione dedicata alle personalità che si sono distinte nel panorama calcistico nazionale. L'evento si è svolto a Villa Campolieto, a Ercolano, dove il patron azzurro ha ricevuto un riconoscimento nella categoria Fair Play, che vedeva tra i finalisti anche Andrea Belotti e Luca Percassi. Nel corso del suo intervento, De Laurentiis ha parlato soprattutto del film dedicato al centenario del Napoli, annunciando il coinvolgimento dello scrittore Maurizio de Giovanni e la distribuzione internazionale attraverso Amazon: “La sceneggiatura del film del centenario la scrive il qui presente Maurizio de Giovanni. Il calcio in Inghilterra è nato con gli aristocratici. Non era un fatto popolare. Arrivarono a Napoli e iniziarono a giocare con gli scugnizzi. Il 1922 sembrerebbe la vera data, poi procrastinata al 1926 per la nascita del Napoli. Che non si chiama Società Sportiva ma Calcio Napoli. Questo film è venuto talmente bene che una piattaforma importante come Amazon lo porterà nel mondo. Quando abbiamo vinto lo Scudetto con Conte, ho fatto un film e sono andato a Los Angeles: presi questo cinema e ho fatto questa anteprima dove sono arrivati questi tifosi dall'America. C'erano donne emozionatissime che dicevano di non capire nulla di calcio ma che si sono comunque fatte trascinare. Ho scoperto che a San Pedro ci sono 30mila tifosi del Napoli legati all'isola d'Ischia”.

De Laurentiis: “Napoli ha iniziato a volare sempre più alto"

Il presidente azzurro ha poi rivolto un pensiero alla città di Napoli, rivendicandone il percorso di crescita e soffermandosi sul patrimonio storico e archeologico di Ercolano: “Sono in dissenso quando si dice che siamo una città di diavoli. Lo siamo stati, ma abbiamo iniziato a volare sempre più alto”. Infine, un invito a scoprire le bellezze del territorio: “Ercolano è quasi più interessante di Pompei, visitatela. Durante l'impero tutta l'aristocrazia romana aveva dei villoni pazzeschi qui sul lungomare di Ercolano. Pompei non era così. Ercolano ha questa grossa capacità di distinguersi dal resto”.