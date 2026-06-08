Corbo: "Ritirata l'offerta della cordata USA! ADL ha deciso di non vendere"

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Corbo è felice della scelta di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. E rivela tutto sulla trattativa tra De Laurentiis e Rizzetta.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica: "L'offerta americana c'è stata, con la Repubblica siamo stati i primi a dirlo, ma oggi non c'è più quest'offerta. Bisogna ritirare dalla cronaca del Napoli quest'offerta della cordata americana. Hanno investito sul Campobasso, hanno investito sulla Reggina, dovranno investire sul Napoli Basket e sul palazzetto. Questo tema è esaudito dal momento che c'è Aurelio De Laurentiis, il quale ha detto che non vende. Se avesse interesse a vendere, seguirebbe la prova dei fondi, la due diligence. Oggi questa pista è finita. Da uno a cento le possibilità dei signori del basket nell'acquistare il Napoli calcio sono -50.

L'idea di puntare su Allegri? Ha più titoli e carattere per sostituire Antonio Conte. Ha vinto la Supercoppa, ha vinto lo Scudetto, ma la possibilità di replicare queste spese nel futuro non è attuabile. Conte ha rinunciato a 8 milioni di euro, perché abituato a vincere con investimenti adeguati alle sue ambizioni. È stato molto corretto con il Napoli, ma il suo stile non è compatibile con lo stile del club azzurro. E quindi c'è Allegri, chi meglio di lui poteva venire al Napoli? Guardate la bacheca. Il successo del Napoli dipenderà dal binomio Aurelio De Laurentiis-Manna"