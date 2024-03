Corbo tranciante: "Stadio a Bagnoli non vedrà mai la luce! Un'utopia per varie ragioni..."

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Fare lo stadio nuovo a Bagnoli è una adorabile utopia per vari motivi. Il primo: è una zona sismica. Il secondo: è lontano dalle linee ferroviarie e dalla tangenziale. Io conosco molto bene la questione perché ne feci un'inchiesta su 'Il Venerdì' e spero che il presidente e la società stiano ascoltando questa trasmissione per andarlo a leggere, si chiamava 'Bagnoli 2014, l'ultima truppa'.

Ci sono due ministeri che insistono su questo suolo. Il primo è il Ministero dell'Ambiente, l'unico che poteva intervenire su Bagnoli. Poi è intervenuto il Ministero degli Interni, che ha parlato di rischio sismico. Se questa è la zona ideale per uno stadio mi sembrerebbe una cosa nuova. Mi dispiace che De Laurentiis non si sia informato e non mi abbia chiamato perché gli avrei evitato queste dichiarazioni. Chiedo al presidente di controllare nelle pieghe il piano regolatore, che prevede una costruzione di qualcosa molto importante nella zona Fuorigrotta. Lo stadio nuovo di Bagnoli non vedrà mai la luce".