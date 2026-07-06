Corsiero del Sole, la battuta di ADL: “Simbolo anche di Allegri, ne comprerò uno!”

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Sulla maglia per il centenario c'è anche il Corsiero del Sole, il primo simbolo della storia del Napoli: De Laurentiis ci scherza, a tema Allegri.

Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel corso della presentazione della nuova maglia per la stagione del centenario, parlando anche del ritorno del Corsiero del Sole, il primo simbolo della storia del Napoli, tornato oggi per questa nuova divisa: "Dopo l'epoca di Ascarelli, il signor Ferrari, quando era ancora con la scuderia Alfa Romeo e prima di fondare la Ferrari nel 1949, aveva già il cavallo come simbolo. Dopodiché, guarda caso, anche Porsche ha il cavallo. E poi quest'anno, come sapete, i cinesi hanno decretato che è l'Anno del Cavallo. Allora, signori, abbiamo anche il simbolo sulla maglia di un marchio automobilistico cinese: più coincidenze di così! Faccio un plauso a mia figlia per tutti i concetti identitari che ha sviluppato quest'anno.

Poi abbiamo anche Max Allegri... Devo dirvi che mio padre mi portava da bambino a vedere le corse dei cavalli. Durante le riunioni di sceneggiatura mi diceva: 'Auré, andiamoci a vedere una corsa di cavalli'. Era straordinario: grazie ai suoi amici, che non erano bravi a scommettere, facevamo un mare di soldi e poi tornavamo in ufficio! Il cavallo è sempre stato il nostro simbolo ed è anche il simbolo di Max Allegri. Gli chiederò di farmi acquistare un cavallo, con un fantino che indossi la maglia azzurra!".