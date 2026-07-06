Nuovo stadio, Pres. Regione Fico ad ADL: “Servono fondi privati. A Firenze e Salerno…”

vedi letture

Roberto Fico, presidente della Regione Campania, si è soffermato sulla questione stadio nel corso della conferenza stampa di presentazione

Roberto Fico, presidente della Regione Campania, si è soffermato sulla questione stadio nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova maglia: "Che emozione vedere la maglia del Napoli e festeggiare questi 100 anni di storia. Sono un traguardo molto significativo e importante: ogni gol e ogni momento mi riportano alla mente ricordi personali, potrei citarne mille. Se entriamo nell'aspetto tecnico, rispetto alle cose che ci siamo detti nei nostri incontri, ci sono problemi strutturali sulla questione stadio e sull'impegno pubblico.

Il fondo più importante che abbiamo, con un programma molto ambizioso, non può essere utilizzato per gli stadi: è stato detto anche per la ristrutturazione dell'Arechi di Salerno, così come era già accaduto a Firenze. L'Europa ha detto 'no' all'utilizzo di quelle risorse. Anche il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinando cifre così elevate in una programmazione di otto anni, finirebbe per sottrarre risorse a tutto il resto e diventerebbe molto complicato.

Bisogna intervenire con investimenti privati, sostenuti dalle istituzioni. Se ipotizziamo la ristrutturazione del Maradona, serve un piano nazionale sugli stadi oppure un investimento privato, altrimenti la situazione diventa davvero complessa".