Nuove maglie Napoli, Valentina DL rivela quante ne saranno: "A breve le vedrete tutte"

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Valentina De Laurentiis, style designer del Napoli, ha parlato della nuova maglia e svelato quante altre ce ne saranno ancora.

La presentazione della nuova maglia home 2026/27 è stata anche l'occasione per scoprire qualche anticipazione sulle prossime divise del Napoli. A parlarne è stata Valentina De Laurentiis, style designer del club azzurro, che ha lasciato intendere come siano in arrivo diverse novità nel corso della stagione del Centenario.

Valentina De Laurentiis svela quante maglie ci saranno

Nel corso dell'evento, Valentina De Laurentiis ha spiegato: "Maglia rossa come terza? Vedrete! Abbiamo tre maglie campionato, due di Champions equivalenti a quelle del campionato, ma avremo una terza maglia Champions diversa e molto bella. Non posso svelarvela, è molto bella ma non ci saranno lunghe attese: a breve le vedrete tutte. Poi ci saranno Halloween e probabilmente una collaborazione, ma non siamo ancora certi". Un'anticipazione che ha già acceso la curiosità dei tifosi azzurri.