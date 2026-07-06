De Bruyne testimonial nuova maglia, ADL: “Sta bene a chiunque abbia appartenenza…”

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Il Napoli ha presentato oggi la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, l'annata del centenario del club, e tra i testimonial c'è anche Kevin De Bruyne. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha risposto anche a una domanda sul fuoriclasse belga:

"De Bruyne come testimonial? Secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con senso di appartenenza la maglia del nostro caro e amato Napoli".