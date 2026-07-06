Edo DL: “Dal 2004 senza palloni abbiamo galoppato fino al Corsiero del sole”

vedi letture

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha ricordato i 22 anni di presidenza di papà Aurelio e il percorso fatto dal club.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova maglia per la stagione del centenario, è intervenuto anche il vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis: "Sono meravigliato e orgoglioso. Nel 2004 c'era un solo pezzo di carta e nemmeno un pallone. Siamo partiti da Paestum e abbiamo galoppato fino ad arrivare al Corsiero del Sole. Siamo passati dall'Intertoto alla Champions League, fino ai due scudetti.

Abbiamo trionfato, arrivando al Corsiero del Sole, che si chiama anche 'cavallo sfrenato'. Complimenti a tutti noi per questo Centenario e per questo momento magico. Grazie ai tifosi, da sempre vicinissimi al Napoli, e grazie a tutti i giocatori. Speriamo di esserci ancora noi anche per i prossimi 300 anni!".