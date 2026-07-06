Sindaco Manfredi ad ADL: “Massimo sostegno se il club metterà le risorse. Noi abbiamo il Maradona...”

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Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, risponde ad Aurelio De Laurentiis in merito alla questione stadio.

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Napoli. Si è parlato ovviamente di stadio. Di seguito le parole del Primo Cittadino: "Grazie a De Laurentiis e famiglia per lo sforzo fatto per la nostra squadra. Che rappresenta la nostra città, una città che cresce e trova nella nostra squadra una rappresentante di cuore, di animo, di storia. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, è passione qui il calcio e tutti si identificano nello stesso unico club. La città ha trovato spesso riscatto e unione nel club di calcio. C'è grande affetto, grande partecipazione e amore per il Napoli, impossibile da scindere con la storia della città. La fondazione della nostra cittá é come la storia del Napoli: 2800 anni fa la prima volta, poi una seconda fondazione. Proprio come la storia del club che nel 1926 finalmente è diventato il calcio Napoli come lo conosciamo oggi.

Noi apprezziamo tanto gli sforzi della società e la parola che a me piace tanto: la sostenibilità. Le grandi vittorie si fanno non coi salti nel vuoto ma con l'ingegno per compensare i mezzi più grandi e forti che altri hanno. Ma con creativitia e intelligenza si superano tanti gap. Sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, con grande spirito di collaborazione che noi desidereremmo che ci sia un grande stadio, non come quelli degli USA che conosco, ma come quello delle grandi capitali europee. Giustamente Aurelio ricorda che ci vuole ben più di un miliardo, che non può essere investito dal pubblico: servono necessariamente fondi privati, è una attività commerciale oggi il calcio. Quindi siamo assolutamente favorevoli a quest'investimento, la società avrà il massimo sostegno mio e credo della Regione. Se si fa come a Milano e Roma, siamo felici. Dove due grandi fondi investono per lo stadio.

Se la SSC Napoli presenta un progetto e trova le risorse, da noi trova sostegno e aiuto amministrativo per facilitare i percorsi e velocizzarii. Uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico ma è anche soddisfazione per la città. Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, ti aiuteremo e ti sosterremo. Noi abbiamo il Maradona e finché non abbiamo una proposta alternativa, finché possiamo e abbiamo questo cerchiamo di migliorario. Ma se c'è un grande investimento alternativo, siamo pronti a sostenerlo".