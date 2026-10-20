Costacurta: “Allegri ha perso 8 delle ultime 9 in Champions, serve coraggio”

Alessandro Costacurta analizza Napoli-Bodø/Glimt e il momento di Allegri: numeri preoccupanti, ma fiducia nella rosa azzurra.

Il Napoli torna in campo in Champions League contro il Bodø/Glimt, con l'obiettivo di interrompere un periodo complicato e ritrovare fiducia dopo le recenti sconfitte. Dagli studi di Sky Sport, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha analizzato il momento degli azzurri, soffermandosi soprattutto sui numeri europei di Massimiliano Allegri e sulle responsabilità dell'allenatore nel rilancio della squadra.

Costacurta su Napoli-Bodø/Glimt: “Allegri ha perso 8 delle ultime 9 partite in Champions”

“Credo che sia girata male in certe situazioni. Ci sono altri numeri oltre a quelli di cui abbiamo parlato: nelle ultime 9 partite in Champions Allegri ha perso 8 volte, per esempio. Il Bodø nell'ultima gara ha battuto il Borussia Dortmund, sta facendo la storia, è una realtà. I rientri sono importanti: il Napoli ha i giocatori per uscire dalla situazione, che è difficile e ci sono tante critiche. Ma è l'allenatore che deve portare il coraggio di uscirne”.

Champions League, Costacurta: “La scorsa settimana è stata tragica per le italiane”

Costacurta ha commentato anche il difficile turno precedente delle formazioni italiane, reduci da quattro sconfitte in altrettante partite nella seconda giornata della League Phase. L'ex difensore rossonero si è detto comunque fiducioso in una reazione: “Sì, settimana scorsa è stata tragica e credo abbia fatto imparare qualcosa alle nostre squadre. Noi italiani siamo bravi a non ripetere sempre gli stessi errori”.