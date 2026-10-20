Ugolini: "Se parli con i giocatori del Napoli, da luglio ti dicono tutti la stessa cosa"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Canale 8 del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "La formazione di Venezia si conosceva dal martedì. Tutti sapevano avrebbero giocato i vari Lucca e Giovane. Allora mi domando, se lo so io lo sapeva anche il giocatore, giusto? Dunque immagino ci fosse un'attenzione e un ragionamento preciso. Le scelte non hanno pagato, questo è chiaro, ma io non giustifico quello che si è visto in campo.

Forse questa squadra va stimolata in altro modo, lo abbiamo visto con Conte dopo il disastro del decimo posto. Forse deve vivere nel terrore, deve essere sempre pungolata e stimolata. Se parli con i giocatori, loro da luglio ti dicono che si lavora meglio con grande serenità e leggerezza ma questo non vuol dire che lavori meno rispetto a Conte. Lavori in maniera diversa".