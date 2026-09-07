Costacurta sul cammino in Champions: "Ho più fiducia in Allegri che nel Napoli"

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Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, si è soffermato invece sul lavoro di Massimiliano Allegri e sulle prospettive del Napoli in Champions League. L’ex difensore del Milan ha espresso grande fiducia nell’allenatore azzurro, mostrando però qualche perplessità in più sulla squadra e sul suo rendimento.

«Io ho più fiducia in Allegri che nel Napoli! L’anno scorso abbiamo detto le stesse cose e alla fine sono usciti proprio per le partite facili, sono preoccupato per il Napoli in Champions League visto il precedente. L’allenatore mi fa sperare però in qualcosa di buono».