Costacurta crede nel Napoli: "Squadra forte e ambiente carico, farà meglio dell'Inter in Champions!"
Terminata la terza giornata, sarà subito il tempo di pensare nuovamente al campo perché la prossima sarà anche la settimana della Champions League. A tal proposito, per fare i suoi pronostici sulla Coppa dalle grandi orecchie, ha parlato a Sportweek la bandiera del Milan, oggi opinionista, Alessandro Costacurta: "Favorita? Dico PSG. L’anno scorso ha dimostrato di essere molto, molto forte. Secondo me può aprire un ciclo come è stato quello del Real Madrid".
Dietro chi mette? "Barcellona, Real Madrid, le inglesi e il Bayern Monaco.Le italiane non le vedo sullo stesso piano. L'Inter viene da una finale? Sì ma i suoi giocatori sono un anno più vecchi. Dopo quattro stagioni ad alto livello, secondo me faranno fatica. Vedo meglio il Napoli, che ha una squadra forte e un ambiente carico. La Juve? Ha giocatori che possono accendersi: Yildiz e Bremer. Il brasiliano per me è tra i tre più forti d'Europa. All'Atalanta servirà tempo".
Come vede Bologna e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference? "L'Europa League è difficile e secondo me la Roma punterà a tornare in Champions più dal campionato che dall'Europa. Il Bologna è una sorpresa continua e spero che continui a esserlo, anche se non la vedo tra le candidate al successo. In Conference, invece, la Fiorentina è tra le favorite".
