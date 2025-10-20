Criscitiello boccia la Juve: "Paura folle di star fuori anche dalla Champions"

"Juve, gli errori si pagano". Così titola il suo editoriale per Sportitalia Michele Criscitiello, provando a evidenziare le paure della dirigenza bianconera in questo difficile avvio di stagione: "Il calcio è difficile e anche se fai tutto bene non è detto che vinci. Figuriamoci se prendi Direttori a caso e fai scommesse sugli allenatori. Calciatori strapagati che non rendono e attaccanti pagati una fucilata che si libereranno a zero. Questi errori li può commettere il Bari ma non la Juve.

Oggi siamo ad un incrocio pericoloso del percorso. Il rischio di stare fuori dalla corsa scudetto a Natale e la paura folle che Inter, Milan, Napoli e Roma possano fare più punti. Il problema, per tutti, è Tudor. Ed è così. Ma il vero problema è al vertice. Se la Juventus non cambia registro il futuro avrà amare conseguenze".