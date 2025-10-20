Criscitiello boccia la Juve: "Paura folle di star fuori anche dalla Champions"
"Juve, gli errori si pagano". Così titola il suo editoriale per Sportitalia Michele Criscitiello, provando a evidenziare le paure della dirigenza bianconera in questo difficile avvio di stagione: "Il calcio è difficile e anche se fai tutto bene non è detto che vinci. Figuriamoci se prendi Direttori a caso e fai scommesse sugli allenatori. Calciatori strapagati che non rendono e attaccanti pagati una fucilata che si libereranno a zero. Questi errori li può commettere il Bari ma non la Juve.
Oggi siamo ad un incrocio pericoloso del percorso. Il rischio di stare fuori dalla corsa scudetto a Natale e la paura folle che Inter, Milan, Napoli e Roma possano fare più punti. Il problema, per tutti, è Tudor. Ed è così. Ma il vero problema è al vertice. Se la Juventus non cambia registro il futuro avrà amare conseguenze".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro