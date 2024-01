Criscitiello: "Samardzic? Occhio al ruolo, una volta mi ha rivelato il suo preferito"

Da Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato a Kiss Kiss Napoli di mercato

TuttoNapoli.net

Da Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato a Kiss Kiss Napoli di mercato: "Samardzic lo seguo da tempo, ma dico una cosa: secondo me bisogna capire bene il ruolo. Quando ho parlato con lui in diretta a Udinese tv, gli dissi che poteva essere anche una mezzala. Lui disse: potrei farlo ma non voglio farlo, io voglio fare il play. Da questa risposta deve partire il nuovo percorso di Samardzic al Napoli. Io quella frase me la porto dietro, forse la ricordiamo solo io e lui. Samardzic si sente play ma pur di venire a Napoli farà la mezzala, anche se non è il suo ruolo".