Crisi Allegri? Pacchioni: "È un risultatista ma non porta risultati da anni"

Paolo Pacchioni analizza il momento difficile del Napoli, chiedendo tempo per Allegri ma criticandone l’eccessiva prudenza nelle ambizioni e nella mentalità

Il giornalista Paolo Pacchioni intervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso di Salite sulla Giostra, ha parlato del momento difficile del Napoli: "Allegri ha bisogno di tempo, si sta inserendo e conoscendo una realtà nuova ho qualche perplessità a livello di mentalità. Lui è un risultatista ma negli ultimi anni non ha portato risultati. Contesto ad Allegri una certa eccessiva prudenza nelle ambizioni: alla squadra devi insegnare a provarci. Se hai un avversario forte tipo l'Arsenal non ti puoi consegnare. Non mettere gabbie psicologiche e dire che il livello è quello e non si può superare perché se poi va bene, la squadra guadagna in autostima".

L'Italia del Mancini-bis

"In questa fase ci sono dei nuvoloni neri attorno alla Nazionale tra guerre di potere, sconfitte, ma bisogna essere bravi a non essere disfattisti. Sappiamo che questa Italia non è quella di Totti, Del Piero e via dicendo, ma la rinascita non viene fatta senza incidenti di percorso. La prima gara è stata un passo indietro, deludente più delle aspettative e stasera sarebbe importante fare risultato in Turchia. L'ossatura della squadra è più o meno quella: i senatori non si sono ripresi dallo shock e i giovani si sono trovati catapultati con non poca responsabilità. Se la squadra non gioca bene, l'Italia non ha uno che da solo porta avanti le cose", le parole di Paolo Pacchioni.