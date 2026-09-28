Italia-show con la Turchia, Rimedio-Adani estasiati: "Sembra rivedere quella del 2021!"
L'Italia dà spettacolo nel primo tempo con la Turchia: la Nazionale azzurra è in vantaggio 3-0 a seguito di azioni ricercate e costruite. Ai microfoni della Rai, l'ex calciatore e oggi commentatore Lele Adani si è detto estasiato dal gioco dei ragazzi di Robert oMancini: "Questa squadra ha tecnica! Stiamo facendo calcio! Non me l'aspettavo, ma so come pensa l'allenatore. So che questa è una squadra che era chiamata a una reazione e per farlo in un campo del genere devi avere tecnica e personalità".
Il telecronista Alberto Rimedio, poi, rincara la dose: "Sembra rivedere l'Italia del 2021".
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Centro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici" di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
Pierpaolo MatroneRafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com