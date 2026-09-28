Italia-show con la Turchia, Rimedio-Adani estasiati: "Sembra rivedere quella del 2021!"

L'Italia dà spettacolo nel primo tempo con la Turchia: la Nazionale azzurra è in vantaggio 3-0 a seguito di azioni ricercate e costruite. Ai microfoni della Rai, l'ex calciatore e oggi commentatore Lele Adani si è detto estasiato dal gioco dei ragazzi di Robert oMancini: "Questa squadra ha tecnica! Stiamo facendo calcio! Non me l'aspettavo, ma so come pensa l'allenatore. So che questa è una squadra che era chiamata a una reazione e per farlo in un campo del genere devi avere tecnica e personalità".

Il telecronista Alberto Rimedio, poi, rincara la dose: "Sembra rivedere l'Italia del 2021".