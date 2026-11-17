Alvino: "Servono 3 vittorie per zittire gli sciacalli! E bilancio spazza via i dubbi..."

Ultime calcio Napoli, le parole di Carlo Alvino sul momento stagionale degli azzurri

Carlo Alvino, giornalista, nel suo editoriale a Teleclub affronta quelli che sono i temi di attualità in casa Napoli: "Puntualmente la storia si ripete durante la sosta e non risparmia nessuno, da Allegri a De Bruyne, da Manna a De Laurentiis. La sosta è la fotografia perfetta di questo clima, in queste pause la tensione monta fino a divorare tutto e tutti, ma fortunatamente il verdetto del campo è vicino.

Si torna a giocare sabato e presto si tornerà a lottare per recuperare i troppi punti perduti, almeno si spera. E sul fronte economico l’ultimo bilancio del Napoli spazza via ogni dubbio sulle casse societarie, i conti registrano il miglior risultato di sempre, una base solida, granitica per guardare al futuro con ambizione. Adesso però la parola aspetta al rettangolo verde. Servono tre vittorie di fila in campionato magari firmate De Bruyne e Hojlund per rispedire nell’ombra gli sciacalli di turno sempre pronti a banchettare sulle difficoltà altrui”.