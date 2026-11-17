Trevisani sta con De Bruyne: “Ormai è evidente, Allegri lo penalizza. Visto Hojlund?”

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Kevin De Bruyne e del suo rendimento differente tra Napoli e nazionale a Cronache di Spogliatoio:

"De Bruyne? Parliamo di uno dei più forti degli ultimi 15 anni e lo vedo giocare in quella maniera col Belgio. Lui è abituato bene con Guardiola, ma anche oggi con Van Bommel fa bene. Se ti allenano Garcia ed Allegri fai fatica a giocare a calcio e divertirti, questo è normale. Mourinho lo lasciò andare da giovane e Allegri lo sta penalizzando da vecchio, per fortuna in mezzo ha avuto un genio come Guardiola. E’ facile la lettura, De Bruyne è un fenomeno, va sfruttato. Vediamo in nazionale De Bruyne ma anche Hojlund in quello stato, Vergara, tutta questa squadra di bolliti e pipponi che ci raccontano non mi pare ci sia. Ma è sotto gli occhi di tutti ormai, ma c’è chi ha gli occhi e non vuole vedere comunque”.