Cruciani: “Conte via per le critiche? Ca**ate! Non puoi avere 100% dei consensi”

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Giuseppe Cruciani commenta duramente la conferenza d’addio di Antonio Conte, criticandone le dichiarazioni sull’ambiente

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha commentato la conferenza d’addio di Antonio Conte, esprimendo un giudizio molto netto sulle sue dichiarazioni. Nel suo intervento, Cruciani ha criticato il modo in cui l’allenatore ha raccontato la propria esperienza: “Conte quando dice certe cose è insopportabile. Ha detto di aver fallito perché non ha compattato l’ambiente. Ma che vuol dire?”.

Le critiche al concetto di “ambiente compatto”

Cruciani si sofferma soprattutto sull’idea espressa da Conte riguardo alla mancanza di unità all’interno dell’ambiente, contestando il principio stesso secondo cui una squadra debba necessariamente avere un consenso totale per funzionare e sottolineando come alcune affermazioni dell’allenatore risultino, a suo giudizio, poco chiare e non sufficientemente circostanziate: “A parte che non puoi avere il 100% di consenso, poi chi l’ha detto che tutti devono remare dalla stessa parte? Senza fare nomi e cognomi resta sempre una cosa appesa. A chi si riferiva? Poi chi se ne frega. Infatti De Laurentiis è intervenuto”.