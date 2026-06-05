Ct Bosnia: "Big Serie A su Alajbegovic e Muharemovic? Do loro un consiglio"

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Barbarez promuove Alajbegovic e Muharemovic: pronti al salto verso grandi club.

Karem Alajbegovic e Tarik Muharemovic sono tra i nomi più caldi di queste settimane in chiave mercato: il primo da Roma e Napoli e il secondo dall'Inter alla Juventtus, fino al Como, i club che li monitorano non mancano. Il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb ha parlato sia dell'ala del Bayer Leverkusen e del centrale del Sassuolo

Quanto la aiuta, come allenatore, avere un giocatore come Džeko?

"Avere Edin Džeko in squadra è un enorme vantaggio per qualsiasi allenatore. La sua qualità come giocatore è evidente e la sua esperienza, leadership e professionalità sono preziose per i giocatori più giovani. È uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio bosniaco e la sua presenza aiuta tutta la squadra a crescere. I giocatori lo ascoltano, lo rispettano e imparano da lui ogni giorno".

Muharemovic - accostato a Inter, Juventus e Como - è pronto per una grande squadra? E Alajbegovic?

"Entrambi i giocatori hanno fatto passi da gigante in quelle che sono essenzialmente le loro prime stagioni a livello senior. Hanno dimostrato di possedere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera, un minutaggio costante è più prezioso di qualsiasi altra cosa, perché è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare. Per quanto riguarda il passo successivo, penso che siano pronti per un livello di calcio anche più alto, ovviamente se è quello che desiderano. Hanno il potenziale per fare questo salto".