Ct Polonia: "Zielinski non stava bene, la sua assenza ha complicato i nostri piani"

Il commissario tecnico della Polonia Michał Probierz ha commentato al termine del match pareggiato contro la Repubblica Ceca

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Polonia Michał Probierz ha commentato al termine del match pareggiato contro la Repubblica Ceca: "Zielinski non ha giocato perché non stava bene e, naturalmente, la sua assenza ha complicato i nostri piani. Dovevamo reagire. Avevamo bisogno di un giocatore come Jakub Piotrowski per questa partita. In generale abbiamo giocato una buona partita, ma in alcuni momenti ci è mancata la concentrazione.

Mi dispiace che non abbiamo segnato un secondo gol. Abbiamo avuto qualche occasione, anche all'ultimo calcio d'angolo abbiamo tirato in porta. Sfortunatamente, non abbiamo segnato. Abbiamo avuto dei bei momenti, ma quello che ci è mancato sono i tiri in porta e gli ultimi passaggi precisi. Dobbiamo lavorarci sopra".