Iezzo su Lukaku: "Io lo terrei, chi prendi se parte? Serve punta forte!"

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Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato a Canale 8 commentando le ultime dal ritiro del Napoli: "Io Lukaku, se sta bene fisicamente e si mette a disposizione dell'allenatore senza le parole dell'agente, lo terrei. Perché se poi lui parte, un altro giocatore forte come lui dove lo trovi? E se lo trovi guadagna comunque tanto come lui. E che fai, resti solo con Hojlund in attacco in un ruolo così delicato come l'attaccante?".

Poi sulla forza del campionato e sulle rivali del Napoli per i vertici del campionato: "Si sono rinforzate tutte, a me piace ora questo campionato, almeno sulla carta. Le vedo tutte più forti. Magari vediamo ora qualche partita carina".