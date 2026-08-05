Badiashile-Napoli, Del Genio: "Se sta bene, gran colpo! Ma anche a 2,5mln servono garanzie"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 commentando le ultime dal ritiro del Napoli: "Si stanno facendo parecchie battute su Badiashile e i suoi infortuni, alcuni anche gravi, ma molte sono di cattivo gusto. Io invece credo che anche se lo prende in prestito a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 18 milioni, penso comunque che per 2,5 milioni subito ha garanzie che oggi sta bene. Altrimenti non lo prendi Badiashile. Se va tutto bene invece per me lo riscatta pure il Napoli perché è forte e sa anche segnare e non è lento pur essendo molto alto. La scheda tecnica è ottima, è quella fisica che un po' mi preoccupa, quindi vediamo".