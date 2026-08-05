Lukaku, Caiazza: "Col club qualcosa si è rotto. E c'è un grande problema"

vedi letture

Salvatore Caiazza, giornalista, capo allo sport delle pagine de Il Roma, ha parlato a Canale 8 del futuro di Lukaku: "Lo scorso anno non ha avuto un bel comportamento nei confronti del club e di Conte. Lì qualcosa si è spezzato con il club col capriccio di non tornare e di non rispondere al telefono e di mandare messaggi via social. Ma poi al di là dell'aspetto fisico o tattico, costa sei milioni all'anno e il Napoli deve abbassare il monte ingaggi.

Il problema è quello. Il suo eventuale erede non guadagnerà mai dodici milioni lordi. Una cosa è certa, il Napoli non può tenere sia Kdb che Lukaku, uno dei due deve andare via, questo è sicuro".