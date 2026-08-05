Lukaku ai saluti, Alvino: "Addio al Napoli! Penso non arriverà mai in ritiro"

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Lukaku sta per lasciare Napoli. Il ds Manna al lavoro per l'addio. Allegri dunque non lo incontrerà in ritiro a Castel di Sangro

Il giornalista Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli ha parlato dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro: "Porto avanti una tesi, vediamo: resto dell'avviso, per le mie informazioni, che la storia tra Lukaku e il Napoli è una storia ormai finita. Questi giorni ulteriori di permesso concessi dal Napoli testimoniano solo che le trattative per la sua cessione sono apertissime. Io ho sempre fatto riferimento al patto tra gentiluomini sottoscritto nel 2024 tra De Laurentiis e Pastorello e c'è voglia di mantenere fede a questo patto, ovvero addio dopo due anni. Questi giorni servono all'agente per chiudere quanto prima una trattativa per l'addio. Ma, ripeto, la storia tra Lukaku e Napoli è stata bella, soprattutto il prim anno, ma è finita. E quindi penso Lukaku non arriverà a Castel di Sangro e non ci sarà l'incontro famoso con Allegri. Ma aspettiamo altre novità. Per me è calato il sipario poi il mercato è imprevedibile, lo sappiamo".

La decisione è stata presa di comune accordo con il club, che ha autorizzato il centravanti a posticipare il rientro. Questo è almeno quanto ha comunicato il Napoli: "Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra" si legge nel breve comunicato.