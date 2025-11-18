Tuttojuve, Pavan: "Conte può far saltare tutto, le rivali sperano di approfittare di passi falsi"
Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha commentato nel suo editoriale sul sito di Sportitalia il ritorno di Antonio Conte a Castel Volturno: "Antonio Conte sta attraversando un momento particolarmente delicato sulla panchina del Napoli. Il suo atteggiamento e le tensioni interne rischiano di far saltare il progetto costruito intorno alla squadra partenopea, creando incertezza sia nello spogliatoio che nell’ambiente. Ciò che accade a Napoli, però, non riguarda solo la piazza azzurra: un eventuale addio di Conte rimetterebbe in moto l’intero mercato degli allenatori.
Un Conte libero sul mercato rappresenterebbe infatti un’occasione enorme per qualsiasi club deciso a ripartire quasi da zero, diventando un profilo appetibile per molte società di alto livello. La situazione di Conte è osservata con grande interesse da tutte le squadre coinvolte nella lotta per la Champions League. Il Napoli continua a faticare, complice anche il rapporto complicato tra l’allenatore e alcuni giocatori, un problema ormai evidente. A ciò si aggiungono gli infortuni, che rendono ancora più instabile il percorso degli azzurri. Queste difficoltà potrebbero favorire le dirette concorrenti, che sperano di approfittare dei passi falsi del Napoli per scalare posizioni in classifica".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
